انت الان تتابع خبر انسحاب رسمي للاتحاد السعودي أمام سباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني، هل سيتفجّر الصراع السياسي والرياضي في معركة مثيرة على أرض الملعب؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قرر فريق انسحاب اتحاد جدة السعودي، الانسحاب من مباراة مُضيفه سباهان اصفهان الايراني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024/23.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب “نجش جهان” المباراة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالمسابقة الآسيوية.

تفاصيل انسحاب اتحاد جدة امام سباهان الإيراني

دخل لاعبو العميد إلى أرض الملعب الإيراني، لكنهم شاهدوا تمثال لقاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق.

وعندما شاهد لاعبو الاتحاد التمثال خلال ممر دخولهم للملعب تراجعوا لغرة الملابس على الفور.

ويرى لاعبو الفريق السعودي أن هذا الأمر غير رياضي وتلك التقاليد الإيرانية ليست معتادة في عالم الرياضة.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أبلغ أحد مسؤولي العميد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مالم تزال كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.

كما هدد بالانسحاب من المباراة في حال تعنت الجانب الإيراني.

وبعد وقت قليل نشرت صحيفة الإخبارية فيديو للاعبي الاتحاد وهي تغادر ملعب المباراة بشكل رسمي وتعود للمطار.

ويتصدر النمور جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الفريق الإيراني ثالثًا بعد تعادله مع القوة الجوية العراق.