نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل كانسيلو عن صفوف الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت مصادر صحفية، وعلى رأسها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، وجود أي مفاوضات بين يوفنتوس والبرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن الهلال السعودي، للعودة إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل كانسيلو منذ استبعاده من قائمة الهلال المحلية بسبب الإصابة، وتسجيل البرازيلي ماركوس ليوناردو مكانه في بداية الموسم الحالي، وهو ما أثار تكهنات حول احتمالية عودته لأوروبا.

وأشار رومانو عبر قناته على يوتيوب إلى أن راتب اللاعب المرتفع يمثل عقبة أمام أي صفقة، وأنه لا توجد أي محادثات رسمية مع وكيله خورخي مينديز.

ويذكر أن كانسيلو سبق له اللعب مع يوفنتوس في موسم 2018-2019 قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، وخاض فترات إعارة مع بايرن ميونخ وبرشلونة، قبل أن ينضم إلى الهلال السعودي صيف 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2027.