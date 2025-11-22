نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع ألفاريز على رأس أولوياته لتعزيز الهجوم في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي برشلونة الإسباني لتعزيز خط هجومه في الفترة المقبلة، من خلال التعاقد مع خوليان ألفاريز، زميل أسطورة الفريق ليونيل ميسي في صفوف منتخب الأرجنتين، وفقًا لما أفادت به صحيفة ماركا الإسبانية.

ويأتي هذا التوجه في ظل عدم وضوح مستقبل المهاجم الأساسي للفريق، روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع إدارة النادي في الصيف المقبل، مما دفع إدارة خوان لابورتا للتفكير في تعزيز الخط الأمامي برأس حربة جديد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن الصفقة، لكنه من المنتظر أن يوضح موقفه بخصوص التعاقدات الجديدة بداية من يناير المقبل، مع وضع ألفاريز كخيار رئيسي.

ويعتبر ضم ألفاريز رغبة شخصية لرئيس النادي، الذي يسعى لرؤية اللاعب ضمن صفوف البلوجرانا، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المطروح، إذ يدرس النادي أيضًا إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين مثل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، لكن الأوضاع المالية الحالية قد تحد من قدرات النادي على إتمام هذه الصفقات.