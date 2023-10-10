انتخابات الزمالك.. المرشح على العضوية محمد طارق لـ"الفجر الرياضي": نعد الجمهور بالعودة إلى مكانه الطبيعي بالقارة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الزمالك.. محمد طارق المرشح على منصب عضوية نادي الزمالك فتوح واحد من أبناء النادي المخلصين وسيستمر مع الفريق

انتخابات الزمالك.. المرشح على عضوية نادي الزمالك محمد طارق للفجر الرياضي نعد جمهور الزمالك بالعودة إلى مكانه الطبيعي بالقارة الأفريقية والحصول على الألقاب.

انتخابات الزمالك، كشف الأستاذ محمد طارق المرشح على منصب عضوية نادي الزمالك في قائمة الكابتن حسين لبيب عن احتياج النادي خلال الفترة المقبلة من الجماهير ومن أبناء النادي إلى التكاتف والاستقرار خلال الفترة الحالية، حتى ولو بشكل نسبي وصولًا إلى الاستقرار الكامل تدريجيا من أجل استفادة النادي والأعضاء من الخدمات الإجتماعية المميزة الموجودة في النادي، والعودة إلى المكانه الطبيعية في كافة المجالات والأنشطة الرياضة والحصول على الألقاب.

وأشار طارق إلى أن عدم الاستقرار والترابط الذي مر به الفريق خلال الفترة الماضية هو السبب الرئيسي في خروج الفريق من الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب.

البطولة الأفريقية

انتخابات الزمالك.. المرشح على عضوية نادي الزمالك محمد طارق للفجر الرياضي نعد جمهور الزمالك بالعودة إلى مكانه الطبيعي بالقارة الأفريقية والحصول على الألقاب

انتخابات الزمالك، وأوضح طارق إلى أن القائمة بقيادة الكابتن حسين لبيب ستبذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق للمنافسة من جديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الإخفاقات التي مر به النادي في هذه البطولة منذ عام 2022، ولم ينجح في الحصول على البطولة منذ 18 عام.

وصرح طارق بأن منافسات البطولة أصبحت أسهل من الماضي، حيث كانت تمتاز بالشراسة والقوة في الماضي وكان الزمالك يستطيع تحقيق اللقب وقتها، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في الفوز بالبطولة 5 مرات وكانت في الثمانينات مرتين، والتسعينات مرتين، ومع مطلع الألفيه الجديدة حقق الفريق بطولة واحدة في عام 2002، وأشار طارق إلى أن الزمالك من أكبر الأسماء التي تتواجد في القارة الأفريقية، موضحًا إلى أن نجاح القائمة سيساهم في عودة الاستقرار والمنافسة على البطولات الأفريقية من جديد.

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عقوبة كهربا

انتخابات نادي الزمالك

وأوضح طارق إلى أن القائمة لم ولن تتناقش في عقوبة لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا، مشيرًا إلى أنه لم ولن يتم تقسيط الغرامة للاعب، حتى لو ساهمت دفع الغرامات على أقساط في حل مشاكل الفريق الأبيض ودفع مستحقات اللاعبين وتجديد العقود.

ووصف طارق اللاعب بأنه كان قد خان نادي الزمالك ورحل عن الفريق في وقت مهم وحاسم مع نهاية بطولة الدوري، ولم أتوقع أن يرد كهربا الجميل للزمالك بهذا الشكل، حيث ساهم النادي في وصول اللاعب إلى منتخب مصر، والخروج إلى الإعارات لعدة فرق عن طريق النادي والحصول على مبالغ وأرقام كبيرة، وحزين على رد هذا الجميل بالشكل الغير لائق الذي قام به اللاعب.

أحمد فتوح

انتخابات الزمالك، وأكد طارق على أن أحمد فتوح واحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين، وهو معروف بحبه الشديد للزمالك مشيرًا إلى أن اللاعب سيجدد عقدة مع الفريق ولم يرحل عنه.

رحيل مدرب الفريق

انتخابات الزمالك، وأوضح طارق إلى أن الأخبار المتداوله عن رحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو عن تدريب الفريق غير صحيحة، ولم تفكر القائمة في إقالته مشيرًا إلى أن المدير الفني كان قد طلب عده صفقات ولم يتم تلبيه مطالبه، وبعد أن يتم تلبيه مطالبة يبدأ التقيم الحقيقي له.

المنافسة على اللقب المحلي

انتخابات الزمالك.. المرشح على عضوية نادي الزمالك محمد طارق للفجر الرياضي نعد جمهور الزمالك بالعودة إلى مكانه الطبيعي بالقارة الأفريقية والحصول على الألقاب

انتخابات الزمالك، وأوضح طارق إلى أن نادي الزمالك لديه القدرة على المنافسة على لقب بطوله الدوري المصري في هذا العام، خاصة في ظل الاسكواد القوي الذي يمتلكه النادي الاهلي وبيراميدز حيث يعد نادي الزمالك واحد من أقوى الفرق المصريه الموجودة على الساحه.

وأشار طارق إلى أن نادي الزمالك كان قد مر بهذه الظروف من قبل حيث تم إيقاف القيد عن النادي منذ عامين في تواجد الكابتن حسين لبيب ونجح نادي الزمالك في الحصول على لقب الدوري المصري في عامين متتاليين.

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أول القرارت

وأوضح طارق إلى أن أول القرارت التي ستخدها القائمة بعد نجاحها هي دعوة أبناء الزمالك لنسيان الخلافات والاتحاد على كلمة واحدة، حيث عاني النادي من كثرة الخلافات والمشاكل ويحتاج إلى لم الشمل.

عودة العلاقات مع النادي الأهلي

الكابتن حسين لبيب

وعن تدهور العلاقات مع النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة أوضح طارق إلى أن الفترة التي تولى فيها الكابتن حسين لبيب منصب مدير النادي خلال سته شهور كانت العلاقات مع النادي الأهلي على أفضل حال، وكان هناك احترام متبادل بين الطرفين، ولكن في حال حدوث أي أخطاء أو تجاوز يتم الرد عليها بشكل قوي وحازم.