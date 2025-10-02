نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: حصر مدفوعات النظام القديم لضمان حقوق الطلاب وعدم تكرار سداد المصروفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية عبر ماكينات المدرسة أو من خلال البريد بالنظام القديم، سيتم حصر أسمائهم وإيصالات السداد بشكل دقيق داخل المدارس، ثم تُرسل الكشوف إلى الإدارات التعليمية ومنها إلى ديوان عام الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، والتأكد من عدم مطالبتهم بسداد المصروفات مرة أخرى على النظام الجديد، باستثناء ما تبقى من الرسوم المستحقة فقط.