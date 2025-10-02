الرياض - كتبت رنا صلاح - طرحت مديرية مياه عجلون، عطاءً لاستبدال شبكات مياه وخطوط ناقلة وتأهيل محطة مياه عين جنا ومحطة راسون، بقيمة 3 ملايين دينار، بمنحة أميركية، وفق مدير مياه عجلون مالك الرشدان.

3 ملايين دينار لتأهيل مياه عجلون بمحطات جديدة

وقال الرشدان إن العطاءات شملت استبدال شبكة (المثلثات) في عبين وصخرة وراس منيف وسنعار، واستبدال الخط الناقل من زقيق ولغاية اشتفينا بطول 12 كيلومترا، موضحا أن الخطوط التي سيتم استبدالها مهترئة وقديمة.



وأضاف أنه سيتم أيضا استبدال شبكة منطقة راس منيف بشكل كامل، وإعادة تأهيل محطة عين جنا ومحطة راسون.



كما أشار الرشدان إلى أن المديرية أنهت استبدال قرابة 15 ألف عداد مياه قديم بعدادات مياه جديدة داخل المحافظة.