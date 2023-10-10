نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة في الأهلي بطلها رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، موعد انتظام نجم الفريق في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وتقرر أن ينتظم رامى ربيعة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، بداية من السبت المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة خمسة أيام.

ووضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، برنامجًا تأهيليًا للاعب رامي ربيعة، من أجل الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم، وتعافى منه.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبي في كأس مصر والإسماعيلي في الدوري، لخضوعه لعملية خٌراج فى القدم، والتي أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، بالفترة الماضية.

وكان المارد الأحمر، حقق الفوز ضد الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، قبل توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.