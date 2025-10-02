عاجل- الحكومة تحذر المتعدين على أراضي طرح النهر مع بدء فيضان النيل

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تحذر المتعدين على أراضي طرح النهر مع بدء فيضان النيل

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ عدة أيام بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، ما أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

استعدادات وزارة الري لمواجهة الفيضان

أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الفيضان، مشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات إلى المحافظين منذ فترة، لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها الفوري، نظرًا لأنها تقع ضمن حرم النهر ومعرضة للغمر بالمياه في أي وقت.

تحذير من غمر الأراضي المتعدى عليها

شدد الوزير على أن أراضي طرح النهر جزء لا يتجزأ من القطاع المائي للنيل، وبالتالي فإن أي تعديات قائمة عليها تمثل خطرًا كبيرًا على أصحابها في ظل ارتفاع منسوب المياه، مؤكدًا أن الحكومة لن تتحمل أي مسؤولية تجاه من يخالف هذه التعليمات.

الإشارة إلى الممارسات الإثيوبية

لفت وزير الموارد المائية والري إلى أن أحد أسباب هذه الزيادة الملحوظة في المياه يرجع إلى التصرفات الأحادية الإثيوبية في ملف النهر، والتي سبق لمصر أن حذرت من خطورتها مرارًا وتكرارًا على استقرار التدفقات المائية في دول حوض النيل.