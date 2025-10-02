نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" على رأس أولويات الحكومة.. والعد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" على رأس أولويات الحكومة.. والعد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة الخدمات تأتي في صدارة أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

تهنئة للرئيس والقوات المسلحة في ذكرى أكتوبر

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر العظيم، مشيدًا بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

القضية الفلسطينية وجهود إحلال السلام

أوضح مدبولي أن الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السيسي على المستويين المحلي والإقليمي تستهدف إحلال السلام وفض النزاعات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استقبال الرئيس مؤخرًا عددًا من القادة والمبعوثين الدوليين، بما يعكس ثقة العالم في الدور المصري المحوري.

زيارة محمد بن زايد ودعم الاستثمار

أشار رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في غزة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى إشادة الشيخ محمد بن زايد بتطور مناخ الاستثمار في مصر.

العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير

شدد مدبولي على أن العد التنازلي بدأ لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدًا ضرورة أن تكون الاحتفالية الكبرى على مستوى هذا الحدث التاريخي بما يعكس عراقة الحضارة المصرية وقدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى.

"حياة كريمة" وتحسين الخدمات في المحافظات

استعرض رئيس الوزراء نتائج جولاته الميدانية، وخاصة جولته بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، خاصة في مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن الحكومة تضع الصحة، التعليم، "حياة كريمة"، وتحسين الخدمات العامة في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على البنية الأساسية.