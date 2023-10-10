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أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط (محسن صالح - زكريا ناصف).

تفاصيل اجتماع الخطيب مع قيادات قطاع الناشئين في الأهلي

شهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

واطمأن محمود الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

جاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة، وقبل البدء في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدًا عن أي ضغوط أخرى.