انتخابات الزمالك.. هاني شكري المرشح على العضوية: ستنصالح مع إدارة الأهلي في هذه الحالة فقط

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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الزمالك.. هاني شكري نعمل كمؤسسة ونعد الجماهير للعودة إلى البطولات في هذا الوقت

انتخابات الزمالك.. الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية نادي الزمالك ستنصالح مع إدارة النادي الأهلي في هذه الحالة فقط.

انتخابات الزمالك، هاني شكري، أوضح الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية نادي الزمالك إلى أن القائمة الموحدة ليس برئاسة الكابتن حسين لبيب لها خلافات مع أي مجلس إدارة لأي نادي، وأشار شكري إلى أن القائمة على أتم الاستعداد لعودة العلاقات من النادي الأهلي بعد أن تم قطعها خلال الفترة الماضية.

وكشف شكري إلى أن القائمة لديها شرط واحد لعودة العلاقات والتعاون مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وهو الاحترام المتبادل بين الطرفين، وقال نصًا لسنا من أصحاب المشاكل ولا الأصوات العالية، ونعمل بشكل محترم وننتظر التقدير من القلعة الحمراء لعودة العلاقات.

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جمهور الزمالك

انتخابات الزمالك.. الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية نادي الزمالك ستنصالح مع إدارة النادي الأهلي في هذه الحالة فقط.

انتخابات الزمالك، الأستاذ هاني شكري، ووجه الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية نادي الزمالك فوق السن رسالة إلى جماهير النادي، وأشار شكري إلى أن هذا الجمهور تحمل خلال الفترة الماضية الكثير من الضغوط ولكن لم يتختلي عن دعم الفريق للحظه.

العمل كمؤسسة

انتخابات الزمالك، وأوضح شكري لجماهير الزمالك إلى أن القائمة ستعمل كمؤسسة واحدة من أجل الخروج من المأزق التي يمر به الفريق خلال الفترة الماضية، وأشار شكري إلى أن المجلس سيسير على الطريق الصحيح وسيحتاج الفريق إلى بعض الوقت للوصل إليه، ولكن نعد الجمهور بالعودة إلى البطولات خلال الفترات القادمة.

وبخصوص أزمة اللاعب أحمد فتوح أوضح شكري إلى أنه لايستطيع الكشف التفاصيل في الوقت الحالي، ولكن يعد الجماهير باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة القادمة.

انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك.. الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية نادي الزمالك ستنصالح مع إدارة النادي الأهلي في هذه الحالة فقط.

ومن المقرر أن يتم عقد انتخابات نادي الزمالك خلال الأيام القليلة القادمة، وستعقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 بمقر النادي، ويتولي إدارة النادي في الوقت الحالي لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عماد البناني.

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ويخوض عدد من نجوم الزمالك منافسة قوية للفوز بمنصب رئيس النادي ونائب الرئيس وعلى رأس هؤلاء كلا من، الكابتن حسين لبيب، والكابتن فاروق جعفر على منصب الرئيس، والكابتن هشام نصر، والكابتن هاني العتال على منصب نائب الرئيس، فيما يدخل كلا من الكابتن أحمد سليمان، وهاني شكري، وهاني برزى، وعمرو أدهم، حسين السيد، وغيرهم على منصب العضوية فوق السن.