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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماع في الثالثة عصر غد الأربعاء، من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على كافة الأصعدة.

الأهلي يعقد اجتماع من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وسيتم بحث ملفات خاصة بفريق الكرة والتطرق لأخر تطورات مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي يبدأها الفريق بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري بتنزانيا.

وكان المارد الأحمر، حقق الفوز ضد الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، قبل توقف المسابقة.

ويتوقف قطار بطولة الدوري في الوقت الحالي، بسبب التوقف الدولي، حيث يخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائري يومي 12 و16 بالإمارات.

كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين الأولى أمام الأردن بعد غد، الخميس، بالقاهرة والثانية مع أوزبكستان يوم الاثنين المقبل في أوزبكستان