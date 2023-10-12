بيراميدز يحتفل برقم مميز حققه على ملعبه

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أحمد جودة - القاهرة - نشر نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محتفلا برقم مميز حققه على ملعبه.

وخاض النادي السماوي 27 مباراة على ملعبه استاد الدفاع الجوي " 30 يونيو " لم يتلقى هزيمة فيهم.



فوز ثمين أمام إنبي في المباراة الأخيرة

واستطاع بيراميدز تحقيق فوز مهم أمام إنبي وذلك في المباراة الأخيرة في الدوري بهدف نظيف.

وجاءت نتائج بيراميدز في الدوري بداية من التعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهم في الافتتاح، ومن ثم التفوق على البنك الأهلي بهدف نظيف وأخيرا على إنبي بالنتيجة ذاتها.

وعلى مستوى المنافسات القارية استطاع بيراميدز التأهل بسداسية لمجموع المباريات وذلك بعد التعادل سلبيا ذهابا والفوز بسداسية إيابا.