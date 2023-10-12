نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يحاول إقناعه؟.. قناة الأهلي تكشف حقيقة مفاوضات أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصريحات مثيرة أطلقها الإعلامي إسلام الشاطر، مقدم قناة الأهلي والذي يتولى إذاعة برنامج البيت الكبير.

حقيقة مفاوضات أحمد فتوح

وعلق الشاطر حول أمور كثيرة أهمها حقيقة الأنباء المتداولة من أجل إقناع الثاني إمام عاشور ومحمود كهربا، أحمد فتوح من أجل الانضمام للأهلي.

وقال الشاطر: "لا صحة لإقناع ثنائي الأهلي لاعب الزمالك من أجل الانضمام إليهم داخل المارد الأحمر فأحمد فتوح يتواجد في معسكر المنتخب، وإمام خارج المعسكر للإصابة وكهربا خارج المعسكر أيضا".

وأضاف: "من الغريب الحديث عن وجود عرض احتراف لمحمد عبد المنعم أو غيره فنحن مازلنا في شهر أكتوبر والأهلي نفى وجود أي عروض".

محمد شوقي كادر مهم ونتمنى له التوفيق

وتابع: "محمد شوقي كادر مهم ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة نائبا لقطاع الناشئين".

وأكمل: "تواجد وفد من شركة كرة القدم في الإمارات اليوم وذلك من أجل الاتفاق على الزي الجديد للفريق خلال موسم 2024/2025 وأيضا من أجل تعزيز سبل الشراكة بين الطرفين".

وواصل: "لا صحة لوجود تصريح لمدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ يفيد بأن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

فالأهلي في عام 2014 كان مدير الكرة وائل جمعة وفي نفس العام حصل على البطولة "

واستطرد: "الأهلي في عام 2013 هو بطل دوري أبطال إفريقيا وليس الكونفدرالية".



واختتم تصريحاته حول ضعف بطولة الدوري الأفريقي، قائلًا: "البطولة يتواجد فيها ثمان فرق من أفضل الفرق داخل القارة وبالتالي ليست ضعيفة".