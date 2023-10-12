نجم الكرة المصرية السابق: أتمنى أن يحقق فيتوريا أقصى استفادة من المباريات الودية

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهتي مصر أمام زامبيا والجزائر في غاية الأهمية بالنسبة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.

ربيع ياسين: أتمنى أن يحقق فيتوريا أقصى استفادة من المباريات الودية

وأشار ربيع ياسين أن منتخب مصر قادر على الصعود لكأس العالم، وسيجد منافسة قوية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتوريا يسعى لتجهيز منتخب مصر لأمم إفريقيا واكتشاف لاعبين جدد يمكنهم اللعب دوليًا، ومعاونة لاعبي الأهلي ومحمد صلاح، ولذلك لا بد أن يجهز أكبر عدد ممكن من اللاعبين للاستفادة منهم في البطولة القارية وكذلك تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "نريد من فيتوريا صناعة جيل حقيقي وأن يستمتع الجمهور المصري بكرة قدم حقيقية كما حدث أيام حسن شحاتة في البطولات القارية، ولا بد أن يقدم عملا قويا ويصنع جيل وأن يكون كل لاعب له برنامج خاص لتطوير مستواه ويعرف المطلوب منه، وواثق كثيرا في قدراتنا على الوصول لكأس العالم لكن نحتاج للمتعة".

وواصل: "من حظ فيتوريا الجيد سهولة تصفيات كأس العالم، وتم التعاقد مع مدرب أجنبي براتب عالٍ من أجل تقديم عمل على أعلى مستوى، مثلما فعل الجوهري وحسن شحاتة، ونتمنى تحقيق استفادة كبيرة من المباريات الودية واكتشاف لاعبين شباب، ومشاهدة مستوى تكتيكي دفاعيا وهجوميًا في المباراتين".

وزاد: "لم يظهر عمل فيتوريا بشكل كبير في الفترة الماضية لأنه لم يواجه منتخبات قوية، لكن المنافسة ستكون مختلفة في أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم، ونتمنى التوفيق له، وكلنا خلف الجهاز الفني واللاعبين في الفترة المقبلة".

وأكمل: "لدينا عدد مميز من المحترفين حاليا، وكنا نحقق نتائج قوية بلاعبين محليين، ولذلك خبرة المدير الفني تظهر في اختيارات اللاعبين وتطويرهم، وليس شرطًا ضم لاعبين من الأهلي والزمالك فقط، لكنهم ليسوا على المستوى الدولي، وأرى أن المواجهات الودية أمام زامبيا والجزئر في غاية الأهمية، وأتمنى تقديم أداء قوي ونحقق استفادة من المباراتين".

وتابع: "إبراهيم عادل لاعب موهوب وسبق وتحدثت مع بيراميدز وطالبت بإشراكه في المباريات، فهو لاعب مهاري وسيفيد منتخب مصر الأول مستقبلا، وعندما كنت أقود منتخب الشباب قمت بزيارة معظم محافظات مصر، من أجل انتقاء أبرز العناصر، ومصر مليئة بالمواهب، واكتشفت محمود صابر وكان في نجوم المستقبل، وغيرهم".

وأتم: "مشكلة الكرة المصرية هي عدم وجود الشخصية القوية، ونعلم من يتحكم حاليا في السوق، وهناك مدربين تتعب وتجتهد وليس لها مكان، الأمر يحتاج للقوة والعدل".