كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنسبة كبيرة على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أول نسخ مسابقة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة ثمانية فرق من القارة السمراء.

وتُقام مواجهة المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مكايا الوطني بتنزانيا.

وتنطلق صافرة لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور– محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – كهربا.