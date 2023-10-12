الأهلي يكتفي بالمركز الرابع بالبطولة العربية لكرة السلة بالهزيمة أمام الكويت الكويتي

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الأهلي المصري مشاركته بالبطولة العربية لكرة السلة التي تختتم الليلة بالدوحة بعد خسارته أمام الكويت الكويتي في مباراة مكررة لنهائي البطولة السابقة.

الأهلي يكتفي بالمركز الرابع بالبطولة العربية لكرة السلة

بدأ لاعبو الأهلي اللقاء بتراجع كبير في المستوى وهو ما جعل الفريق الكويتي ينتزع التفوق على مستوى النتيجة مع نهاية الفترة الأولى بنتيجة 33-26.

الفترة الثانية شهدت عودة الفريق الأهلاوي على مستوى النتيجة حيث تمكن الأهلي من حسم نتيجة الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه 49-44.

وفي الفترة الثالثة عاد الكويت الكويتي للتقدم مجددا بعدما قدم لاعبوه عودة قوية أمام لاعبي الأهلي حيث إنتهت الفترة الثالثة لصالح الكويت الكويتي 62-65 قبل أن ينهي الفريق الكويتي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 87-84.

وتقام في السادسة والنصف مساء اليوم المباراة النهائية بين فريقي بيروت اللبناني وسلا المغربي لتحديد بطل البطولة العربية لكرة السلة.