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أحمد جودة - القاهرة - "مواجهات نارية وصدام أهلاوي مرتقب".. قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 (تعرف على مجموعة مصر)

"مواجهات نارية وصدام أهلاوي مرتقب".. قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 (تعرف على مجموعة مصر)

أقيمت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024، في مدينة أبيدجان العاصمة الايفوارية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وسلطنة.

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وأسفرت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مسابقة أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، على مجموعات نارية أبرزهم مجموعة منتخب مصر المجموعة الثانية، والمجموعة الخامسة التي تجمع نجوم الأهلي.

"مواجهات نارية وصدام أهلاوي مرتقب".. قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 (تعرف على مجموعة مصر)

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي ذلك الإطار يرصد لكم مجموعات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024، للمنتخبات الإفريقية من خلال السطور التالية.

"مواجهات نارية وصدام أهلاوي مرتقب".. قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 (تعرف على مجموعة مصر)

مجموعة مصر بكأس أمم إفريقيا 2024

وقعت مصر ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقه غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وكان تأهل المنتخب الوطني المصري بعدما تصدر مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار المؤهلة لكأس العالم 2026 منفرد.

صدام أهلاوي مرتقب بكأس أمم إفريقيا 2024

فيما أسفرت القرعة عن مجموعة ناريه تجمع بين نجوم النادي الأهلي كلا من "علي معلول، أليو ديانج، بيرسي تاو"، مع منتخباتهم في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2024 ضمن المجموعة الخامسة.

وكان حاضر في سحب قرعة البطولة الأفريقية للمنتخبات كلا من:- "الايفواري ديديه دروجبا، النيجيري جون اوبي" المعتزلان، و"المغربي اشرف حكيمي، والسنغالي ساديو ماني"،وجاءت كافة المجموعة كالتالي:-

المجموعة الأولى:-

كوت ديفوار (البلد المستضيفة).

غينيا بيساو.

غينيا الاستوائية.

نيجيريا.

المجموعة الثانية (مجموعة مصر):-

مصر.

غانا.

الرأس الأخضر.

موزمبيق.

المجموعة الثالثة:-

الكاميرون.

السنغال.

غينيا.

جامبيا.

"مواجهات نارية وصدام أهلاوي مرتقب".. قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 (تعرف على مجموعة مصر)

المجموعة الرابعة:-

الجزائر.

بوركينا فاسو.

موريتانيا.

انجولا.

المجموعة الخامسة (صدام أهلاوي):-

تونس.

مالي.

جنوب إفريقيا.

ناميبيا.

المجموعة السادسة:-

المغرب.

الكونغو الديمقراطية.

زامبيا.

تنزانيا.

موعد كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تقام مسابقة كأس أمم إفريقيا بكوت 2024، خلال الفترة ما بين 13 يناير حتى 11 فبراير عام 2024 المقبل، في العاصمة الايفواريه أبيدجان.

كانت تذاع مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، والقناة القطرية بي إن سبورتس الإخبارية.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا بنظام المجموعات منذ البداية وتقسم 6 مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات، على أن يتأهل 16 فريق إلى الأدوار الإقصائية، أصحاب 12 مركز بين المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى 4 أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ

ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 5 نقاط، ثم يليه غينيا برصيد 4 ألقاب.

ويعود تاريخ إنشاء البطولة إلى عام 1957 وكانت أولى الدول التي تستضيف البطولة هي دولة السودان.