سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة وترفع عدة توصيات

– اليوم ..اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

– سناء البوسعيدية : انضمام رياضة المرأة للبطولات المجمعة يأتي تأكيدا على المكانة التي وصلت لها رياضة المرأة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

يعقد اليوم الأحد المكتب التنفيذي السابع والتسعين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية اجتماعا في مقر الهيئة الاستشارية بالحي الدبلوماسي، حيث عقد يوم أمس الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العُمانية، بدأ الاجتماع الذي عقد بفندق كمبنسكي مسقط برئاسة السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة للدورة الحالية، بمناقشة بنود جداول أعمال الاجتماعات والتي حظيت بالكثير من المناقشات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والتي ستنصب في صالح الرياضة الخليجية.

في بداية الاجتماع ألقت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة للدورة الحالية كلمة قالت فيها: نعرب بالغ سعادتنا بالحضور في هذه الاحتفالية الخليجية، في وقائع الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بالمكتب التنفيذي، والذي يأتي متزامناً مع استعداد سلطنة عمان للاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام تأكيداً للأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي لدور المرأة ومساهماتها الفاعلة في سبيل التطور والرقي.

تطورات كبيرة

وأضافت البوسعدية : شهدت الفترة السابقة العديد من التطورات في مجال رياضة المرأة منذ إعلان تأسيس لجان رياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي وتلتها انطلاقة النسخة الأولى للدورات الخليجية لرياضة المرأة عام 2008 في دولة الكويت الشقيقة والتطورات الواضحة التي تزامنت مع النسخ المتتالية لها، حيث بُذلت الكثير من الجهود على المستوى الخليجي من خلال إقامة الدورات والبطولات المجمعة والفردية للفئات المختلفة، فكانت الخطوة الأولى بأربع ألعاب لتتطور إلى ثلاث عشرة لعبة رياضية، كما زادت أعداد المشاركات إلى أكثر من 1500 مشارِكة من لاعبات ومدربات وإداريات وإعلاميات وغيرهم، وتزامناً مع هذه الدورات كانت المبادرة الكريمة للشيخة فاطمة بنت مبارك لتأهيل الكوادر النسائية لتدريب وتعليم وإدارة المرأة للمحافل الرياضية المختلفة والتي كان لها الأثر الكبير في تمكين وارتقاء المرأة فنياً وإداريا على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي. وتابعت سناء البوسعيدية: لقد أثمرت هذه الجهود والتطورات الملموسة إلى إنجاز مهم بقرار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية في اجتماعهم الرابع والثلاثين، حيث تضمن البيان الختامي موافقتهم على تشكيل لجنة استشارية لرياضة المرأة في دول الخليج العربية، تكون مرتبطة بالمكتب التنفيذي ولها مهام خاصة مكلفة بها، كما إن انضمام رياضة المرأة للبطولات المجمعة يأتي تأكيدا على المكانة التي وصلت لها رياضة المرأة من خلال توحيد اللوائح التنظيمية للفئات المختلفة، الأمر الذي يؤكد على أن هذه الجهود المتكاملة بين لجان رياضة المرأة بدول مجلس التعاون قد تجاوزت الكثير من التحديات المعوقات؛ نظرًا لتنوع الموارد واللقاءات واتساع مجالات العطاء والإبداع، بما يحقق طموحاتنا المأمولة الرامية للوصول إلى استراتيجية موحدة لتطوير رياضة المرأة بدول المجلس.

وفي ختام كلمتها قالت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة للدورة الحالية: نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمؤازرتها المقدرة لإنجاح الاجتماع، والشكر موصول لمشعل آل خليفة مدير الإدارة الرياضية بالإمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وحمد الباكر رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

نقاشات هامة

تناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات الأولوية للفترة القادمة، ومن أهمها مراجعة مهام اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بشكل نهائي لترفع بعد ذلك إلى للاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي لاعتمادها، كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح دولة الكويت الشقيقة بشأن تنظيم الدورة السنوية للسيدات تتألف من لعبة واحدة جماعية وخمس ألعاب فرعية بهدف تهيئة وإعداد المنتخبات النسائية بدول المجلس للدورات الرياضية الخليجية المجمعة القادمة، ورفعه للاجتماع السابع والتسعين للمكتب التنفيذي لاعتماده.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة لتدشين مشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية والخروج بالتصور النهائي الموحد لأهم الإجراءات المطلوب تحديدها للاشتراك في هذا المشروع وتم تشكيل فريق عمل يضم 6 عضوات من كل لجنة. خليجية، كما سيتم رفع المقترح ليعرض في اجتماع المكتب التنفيذي السابع والتسعين لاعتماده.

وفي آخر محاور الاجتماع تم استعراض ومناقشة المقترح المقدم من سلطنة عمان بشأن إقامة هاكثون رياضة المرأة الخليجية تحت شعار «مجتمع نشط ومستدام»، وسيرفع للعرض في اجتماع المكتب التنفيذي السابع والتسعين الذي سيعقد صباح اليوم «الأحد».