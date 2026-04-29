نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال مايو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:13 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.