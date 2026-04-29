أدنوك الإماراتية تبلغ عملاءها بإمكانية تحميل النفط الخام خارج الخليج

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:13 مساءً - – قال شخصان مطلعان ومذكرة اطلعت عليها ، إن شركة بترول أبوظبي ​الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكانية شحن نوعين ‌من النفط الخام خارج منطقة الخليج الشهر المقبل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وهذان النوعان من النفط الخام ​هما داس وزاكوم العلوي، اللذان ستنقلهما شركة أدنوك ​من محطتي جزيرة داس وجزيرة زركوه الواقعتين ⁠داخل الخليج إلى مواقع خارجية لتحميلهما.

وانخفضت الصادرات من ​المحطتين بشكل كبير، في ظل صعوبة إيجاد سفن ​مستعدة للمرور عبر المضيق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير شباط.

وقالت أدنوك في مذكرة إلى العملاء “لضمان ​تمكن العملاء من الاستمرار في تنفيذ عمليات ​الشحن التعاقدية، فإننا نوفر أيضا شحنات للتحميل خارج الخليج العربي، ‌على ⁠أساس كل حالة على حدة”.

ولم تذكر المذكرة كيف تخطط أدنوك لنقل الشحنات.

وقالت الشركة المنتجة إن العملاء يمكنهم الاتصال بموظفي أدنوك لتأكيد خططهم لشحن البضائع طويلة ​الأجل باستخدام ​نقاط التسليم ⁠البديلة.

ولم ترد أدنوك بعد على طلب للتعليق.

ولم تحدد نقاط التسليم البديلة في المذكرة، ​لكن المصدرين قالا إنها تشمل عمليات ​النقل من ⁠سفينة إلى أخرى قبالة الفجيرة في الإمارات أو قبالة صحار في سلطنة عُمان.

وأضاف المصدران أن أدنوك لم ⁠تذكر ​أيضا ما إذا كانت هذه العمليات ​ستترتب عليها تكاليف إضافية، وما إذا كانت ستتحملها الشركة أو ​المشتري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

