نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تبلغ عملاءها بإمكانية تحميل النفط الخام خارج الخليج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 06:13 مساءً - – قال شخصان مطلعان ومذكرة اطلعت عليها ، إن شركة بترول أبوظبي ​الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكانية شحن نوعين ‌من النفط الخام خارج منطقة الخليج الشهر المقبل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وهذان النوعان من النفط الخام ​هما داس وزاكوم العلوي، اللذان ستنقلهما شركة أدنوك ​من محطتي جزيرة داس وجزيرة زركوه الواقعتين ⁠داخل الخليج إلى مواقع خارجية لتحميلهما.

وانخفضت الصادرات من ​المحطتين بشكل كبير، في ظل صعوبة إيجاد سفن ​مستعدة للمرور عبر المضيق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير شباط.

وقالت أدنوك في مذكرة إلى العملاء “لضمان ​تمكن العملاء من الاستمرار في تنفيذ عمليات ​الشحن التعاقدية، فإننا نوفر أيضا شحنات للتحميل خارج الخليج العربي، ‌على ⁠أساس كل حالة على حدة”.

ولم تذكر المذكرة كيف تخطط أدنوك لنقل الشحنات.

وقالت الشركة المنتجة إن العملاء يمكنهم الاتصال بموظفي أدنوك لتأكيد خططهم لشحن البضائع طويلة ​الأجل باستخدام ​نقاط التسليم ⁠البديلة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولم ترد أدنوك بعد على طلب للتعليق.

ولم تحدد نقاط التسليم البديلة في المذكرة، ​لكن المصدرين قالا إنها تشمل عمليات ​النقل من ⁠سفينة إلى أخرى قبالة الفجيرة في الإمارات أو قبالة صحار في سلطنة عُمان.

وأضاف المصدران أن أدنوك لم ⁠تذكر ​أيضا ما إذا كانت هذه العمليات ​ستترتب عليها تكاليف إضافية، وما إذا كانت ستتحملها الشركة أو ​المشتري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية تبلغ عملاءها بإمكانية تحميل النفط الخام خارج الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.