انت الأن تتابع خبر بعد التأهل لنهائي السوبر ضد الهلال.. النوفل يُفاجئ جماهير النصر بتغريده والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - احتفل الإعلامي الرياضي طارق النوفل بتأهل فريق النصر لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث سيواجه فريق الهلال. وقد عبر النوفل عن فرحته عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس" يوم الثلاثاء، 14 أغسطس 2024، مهنئاً النصراويين بهذا الإنجاز.
وذكر النوفل في منشوره:
- "مبروك للنصراويين التأهل لملاقاة الهلال على نهائي السوبر، مواجهة تعيد ذكريات آخر نهائي الموسم الماضي". وأضاف أن هذه المباراة ستجدد الذكريات الجميلة للنهائي الذي جمع الفريقين في الموسم الماضي، مما يزيد من حماس وترقب الجماهير لهذا اللقاء المنتظر.
- تعتبر مواجهات النصر والهلال من اللقاءات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية، حيث تحظى بمتابعة كبيرة واهتمام بالغ من عشاق الكرة. في الختام، يأمل الفريقان في تقديم مباراة مثيرة تليق بالمنافسة الشديدة والروح الرياضية بينهما.