انت الأن تتابع خبر خبر سار ينتظر عشاق " البارسا " خلال مواجهة " برشلونة وفالنسيا " اليوم في الجولة الأولى بالدوري الإسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من أجل مواجهة نظيره فالنسيا في افتتاح الدوري بالجولة الأولى والتي تعتبر هي المباراة الرسمية الأولى للفريق الكتالوني تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك الذي يرغب من خلال تلك المباراة في التعبير عن نفسه وعن فريقه بشكل أفضل والإعلان عن أنه سوف يكون منافس فوق العادة على جميع البطولات هذا الموسم وهو ما يتم العمل عليه في داخل النادي منذ فترة كبيرة من أجل إعادة الفريق للواجهة من جديد

– عودة الساحر الكتالوني

جدير بالذكر أن مسئولي نادي برشلونة كانوا قد أعلنوا عن جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بيدري صانع العاب الفريق ودخوله في القائمة الخاصة بمباراة فالنسيا بعد أن تعرض لإصابة رفقة المنتخب الإسباني ضمن منافسات اليورو الأخيرة ، وقد جاءت تلك العودة بعد أن حصل اللاعب على تصريح طبي بذلك وهو ما مثل عودة قوة كبيرة لوسط الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد

– موعد مباراة برشلونة أمام فالنسيا