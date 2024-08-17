انت الأن تتابع خبر القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الانجليزي الممتاز 2024/2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من عشاق كرة القدم العالمية عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون في أولى جولات الدوري الانجليزي الممتاز 2024، خاصة محبي نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، كما سيواجه اللاعب المحترف المصري سام موسى المنضم حديثا إلى فريق ابسويتش، وقد حصل فريق ليفربول على المركز الثالث خلال الموسم الماضي بينما صعد ابسويتش ابي المركز الثاني ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القناة الناقلة وموعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون

تمتلك مجموعة قنوات beIN SPORTS القطرية إمكانية بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعتبر من اقصر القنوات التي تحصل على حقوق بث البطولات المهمة والمباريات الحصرية، وسيتم عرض مباراة ليفربول وابسويتش اليوم من خلال قناة beIN SPORTS HD 1، وسيتم التعليق عليها من خلال المعلق احمد البلوشي،ويمكن تحميل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال البيانات المطلوبة،

ومنها:

تردد القناة: 12604.

12604. معدل الترميز: 27500.

27500. معدل الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

الخطأ: ¾ . الجودة: HD.

موعد مباراة وإبسويتش وليفربول

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ابسويتش في الجولة الأولى من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز 2024/2025 ظهر اليوم السبت الموافق 17 من أغسطس 2024 داخل ملعب بورتمان ورد وذلك في الأوقات الآتية:

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والسعودية والعراق والأردن

والساعة الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت قطر وعمان والإمارات.

والساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

التشكيل المتوقع لفريق ريفربول اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول انا ابسويتش اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

أليسون بيكر. في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون. في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ، ماك أليستر

سوبوسلاي، جرافنبرخ، ماك أليستر في خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

التتشكيل المتوقع لإبسويتش تاون

من المتوقع أن يكون تشكيل إبسويتش تاون أمام ليفربول على النحو الآتي: