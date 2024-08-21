انت الأن تتابع خبر كواليس مكالمة الخطيب مع زيزو لتنفيذ مخطط انتقاله إلى الأهلي: نجم الزمالك أهلاوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالاً هاتفيًا مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الأهلي، حال تعقر تجديد تعاقده مع ناديه، لاسيما أن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في يناير القادم، أي قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع ناديه.

الخطيب يتحرك للتعاقد مع زيزو

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع ترند نيوز:« الخطيب، تواصل مع زيزو، من أجل معرفة موقفه من الانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة القادمة، حال رحيله عن الزمالك بسبب عدم تجديد تعاقده، لاسيما أن لاعب الزمالك على رأس أولويات إدارة التعاقدات في الأهلي لضم في الفترة القادمة.

رد زيزو على الانتقال إلى الأهلي

وأضاف المصدر:« زيزو رد على الخطيب، بأنه حدد شروطه على الزمالك من أجل التجديد، وينتظر رد من مسؤولي القلعة الحمراء، وحال موافقة إدارة ناديه سيجدد للزمالك، وحالف الرفض سيرحل إلى خوض تجربة احترافية في ملاعب الخليج أو أوروبا في يناير القادم، وأنه منفتح بعد تلك التجربة بالعودة إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة الأهلي أو الزمالك.

مخطط الأهلي للتعاقد مع زيزو