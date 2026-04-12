"الأهلي بدون حارس ".. مصطفى شوبير مهدد بالغياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 12:29 مساءً - يواجه الجهاز الفني للنادي مأزقاً حرجاً قبل مواجهة سموحة المقرر انطلاقها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث بات الحارس الشاب مصطفى شوبير مهدداً بالغياب عن المواعيد الكبرى القادمة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس من عمر المسابقة، خاصة مع دخول "مجموعة التتويج" مراحلها الحاسمة التي لا تقبل أي تعثر أو فقدان للعناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر.

شبح البطاقة الصفراء يطارد مصطفى شوبير في موقعة سموحة

يدخل مصطفى شوبير لقاء اليوم وفي جعبته إنذاران سابقان، مما يجعله على أعتاب الإيقاف التلقائي في حال حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة.

هذا السيناريو يعني غياب "أوفا" رسمياً عن مواجهة بيراميدز المرتقبة في الجولة الرابعة يوم 20 أبريل الجاري، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً على الحارس الشاب لتوخي الحذر وتجنب أي احتكاكات أو اعتراضات قد تكلف الفريق غيابه عن قمة كروية حاسمة.

 الأهلي مهدد بفقدان شوبير والشناوي معاً أمام بيراميدز

تزداد خطورة الموقف بالنظر إلى وضع الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي يقضي حالياً عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا.

وفي حال حصول شوبير على الإنذار الثالث اليوم، سيجد الأهلي نفسه مضطراً لخوض قمة بيراميدز بدون حارسيه الأول والثاني، وهو وضع فني معقد قد يربك حسابات المدير الفني في ظل جدول المباريات المزدحم الذي يشمل مواجهات نارية أمام الزمالك وإنبي أيضاً.

تحرك قانوني من إدارة الأهلي لرفع الإيقاف عن محمد الشناوي

في محاولة لإنقاذ الموقف، تستعد إدارة النادي الأهلي لتقديم مذكرة طعن رسمية للجنة التظلمات ضد عقوبات لجنة المسابقات، والتي شملت إيقاف محمد الشناوي والحارس ومدير الكرة وليد صلاح الدين.

ويسعى المسئولون في القلعة الحمراء إلى تخفيف العقوبة أو تعليقها لضمان وجود حارس خبير في المباريات الفاصلة بـ "مجموعة التتويج"، خاصة وأن الفريق سيحصل على راحة في الجولة الثالثة قبل العودة لصدام بيراميدز يوم الاثنين 20 أبريل.

