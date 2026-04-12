اطّلع على أهداف مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:23 صباحاً - شهدت مباراة الأهلي وسموحة إثارة كبيرة على مدار شوطي اللقاء، قبل أن يحسمها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بدأت المباراة بهدوء نسبي خلال الدقائق الأولى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون فرص حقيقية، قبل أن يبدأ الأهلي في فرض سيطرته تدريجيًا مع مرور الوقت.

ظهرت أولى المحاولات الخطيرة بتسديدة من مروان عطية في الدقيقة 16 مرت أعلى المرمى، تبعها فرصة محققة لزيزو داخل منطقة الجزاء لم تُستغل بالشكل الأمثل عند الدقيقة 20.

هدف تريزيجية ضد سموحة

نجح الأهلي في ترجمة أفضليته إلى هدف أول في الدقيقة 24، بعدما أرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من ركلة ركنية، ارتقى لها محمود حسن تريزيجيه وحولها برأسية قوية داخل الشباك.

هدف سموحة ض الأهلي

رد سموحة بعدة محاولات هجومية بحثًا عن التعادل، أبرزها رأسية حسام أشرف في الدقيقة 39 التي مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير، قبل أن ينجح الفريق السكندري في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما أطلق صامويل أمادي تسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، دخل سموحة بشكل أكثر جرأة وكاد أن يسجل الهدف الثاني عبر أكثر من فرصة خطيرة، لكن تألق مصطفى شوبير حافظ على بقاء الأهلي في اللقاء، خاصة بعد تصديه لمحاولات خالد الغندور وعمرو السيسي.

وحاول الأهلي استعادة التقدم في الدقائق الأخيرة، وفرض ضغطًا هجوميًا مكثفًا على دفاعات سموحة، وسط تراجع كامل من الفريق السكندري إلى مناطقه الدفاعية.

هدف طاهر ضد سموحة

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، خطف طاهر محمد طاهر هدف الانتصار القاتل للأهلي بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بنجاح داخل الشباك.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على سموحة بنتيجة 2-1، في مواجهة مثيرة حُسمت في اللحظات الأخيرة.