أسطورة الأهلي المصري يطالب برحيل زيزو و إمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 02:15 مساءً - أطلق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي الأسبق، تصريحات نارية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث طالب بإجراء تغييرات جذريّة وشاملة في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمنافسة على البطولات المحلية و القارية مجددا بعد إخفاق الموسم الحالي.

مطالبة أحمد بلال برحيل لاعبي النادي الأهلي

يرى أحمد بلال أن المرحلة الحالية داخل النادي الأهلي تتطلب قرارات حاسمة من قبل مجلس الإدارة، مشدداً على ضرورة "تسريح" عدد كبير من اللاعبين لإعادة بناء الفريق بشكل أقوى، معتبراً أن التجديد الشامل هو الحل الوحيد للعودة إلى منصات التتويج بالشكل المأمول.

موقف أحمد بلال من استمرار تريزيجيه وزيزو وعاشور

ولم يتوقف أحمد بلال عند المطالبة برحيل البدلاء فقط، بل شملت رؤيته أسماء رنانة في الكرة المصرية؛ حيث أكد أن قرار الاستغناء يجب أن يطال الجميع، بما في ذلك الثلاثي تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور، ويرى بلال أن هذه الخطوة، رغم جرأتها، هي السبيل لضخ دماء جديدة قادرة على تحمل الضغوطات الفنية للمرحلة القادمة.