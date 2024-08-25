بايرن يتخطى فولفسبورغ بالدوري الألماني
حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً ثميناً على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، يوم الأحد.
سجل ثلاثية بايرن ميونيخ جمال موسيالا في الدقيقة (19)، وجاكوب كامينسكي لاعب فولفسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه (65)، وسيرجي جنابري (81)، فيما سجل هدفي فولفسبورغ لوفر ماير في الدقيقتين (47 من ركلة جزاء)، و(55).
وبهذه النتيجة حصد بايرن ميونيخ أول ثلاث نقاط له في المسابقة تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل، فيما فشل فولفسبورغ في حصد أي نقطة في بداية مشواره بالدوري الألماني.
وفي مباراة أخرى، فاز هايدنهايم على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثا بهدفين نظيفين سجلهما باول فانير (66) و(82)، ليحصد الأول ثلاث نقاط في رصيده، وأصبح سانت باولي بلا نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة.
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