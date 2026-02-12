تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع شهده الدولار بعد صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى ‌القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدًا للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة ليصل إلى 5065.98 دولار للأوقية، واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من واحد بالمائة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمائة لتصل إلى 5087.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 83.81 دولار للأوقية بعد ارتفاعها أربعة بالمائة أمس، وتراجع سعر البلاتين 0.3 بالمائة إلى 2126.52 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمائة إلى 1722.67 دولار.