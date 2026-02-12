تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع شهده الدولار بعد صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدًا للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة ليصل إلى 5065.98 دولار للأوقية، واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من واحد بالمائة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمائة لتصل إلى 5087.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 83.81 دولار للأوقية بعد ارتفاعها أربعة بالمائة أمس، وتراجع سعر البلاتين 0.3 بالمائة إلى 2126.52 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمائة إلى 1722.67 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.