ما حقيقة العثور على كنز في عمران؟نفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف وجود كهف أثري يحتوي على كنوز في منطقة الدقراري بمحافظة عمران.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن مدير مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة عمران نفذ نزولاً ميدانياً إلى قرية الدقراري، على خلفية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود كهف يحتوي على كنوز أثرية بالمنطقة.

وأشارت إلى أنه تبين أثناء الزيارة برفقة مندوب الأجهزة الأمنية والمخابرات بالمحافظة، وجود معدة "بكلين" تقوم بأعمال حفر في أطراف قطعة زراعية وتحت حراسة أمنية، وبحسب ما أفاد مالك الأرض أن أحد الأشخاص ادعّى وجود كنز في الموقع بناءً على مزاعم ما يسمى بـ"شيخ روحاني".

ولفت البيان إلى أنه وبعد المعاينة الميدانية للموقع، تبيّن عدم وجود أي جرف أو كهف أثري، والموقع عبارة عن مقطع أحجار تعلوه طبقة تربة، وما تم تداوله لا يعدو كونه إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، متابعتها المستمرة لما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعمال حفر ونبش تقوم بها جهات غير معروفة باستخدام معدات ثقيلة وتحت حراسة أمنية في منطقة الدقراري قرب مدينة عمران.

وأدانت الأعمال العشوائية وغير المسؤولة التي تؤدي إلى العبث بالمواقع وتدميرها تحت مبرر البحث عن كنوز أثرية أو غيرها من الادعاءات، لافتة إلى الدور المنوط بالأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين والمخربين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

كما أكدت ثقتها بوعي المجتمع المحلي وتعاونه في الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تستهدف المواقع الأثرية، حفاظاً على الإرث الحضاري والتاريخي الوطني.

يذكر أن حادثة مشابهة سبقتها قبل عام في محافظة حجة وانساق الناس وراءها دون تبصر.