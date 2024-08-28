انت الأن تتابع خبر تقارير تفجر مدوية بشأن اقتراب تولي زين الدين زيدان تدريب النصر السعودي| وكلمة السر "رونالدو" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، العمل بقوة من أجل سرعة الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ ويس كاسترو الذي استقر مسئولو النادي على رحيله بسبب سوء النتائج، وكان أخرها الخسارة الثقيلة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي برباعية مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن خليفته المتوقعة لقيادة العالمي خلال الفترة المقبلة.

زين الدين زيدان يقترب من قيادة النصر

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تدخل مباشر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، من أجل إقناع الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي مسئولية القيادة الفنية للفريق، وذلك لما أوضحه الصحفي الموثوق “إدوارد إند” عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، ونقلته العديد من الصفحات الرياضية الشهيرة.

وأوضح إند، أن رونالدو يسعى بقوة من أجل إقناع زين الدين زيدان بتولي مسؤولية والإدارة الفنية لنادي النصر، بعدما تمكن من إقناع مجلس الإدارة بذلك، ليكون بدلًا من مواطنه لويس كاسترو المدير الفني الحالي للفريق، الذي يعاني من تراجع النتائج في كافة المسابقات، وإخفاقه من قيادة العالمي لأي بطولة محلية أو قارية.

مسؤولين بالنصر يدعمون رونالدو