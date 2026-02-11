توتنهام يُقيل مدربه توماس فرانك

توتنهام يُقيل مدربه توماس فرانكأعلن نادي توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة أشهر من توليه المسؤولية، وذلك عقب سلسلة من النتائج السلبية التي أبقت الفريق على بُعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وتزايدت الضغوط على فرانك بعد خسارة الفريق على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء، ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.

وأوضح النادي في بيان أن تعيين فرانك جاء في يونيو 2025، وأن الإدارة كانت حريصة على منحه الوقت والدعم اللازمين، إلا أن النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى اعتبار التغيير ضرورياً في هذه المرحلة من الموسم.

وكان فرانك، الذي تولى تدريب برنتفورد عام 2018 وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز وترسيخ مكانته بين أندية النخبة، قد واجه صعوبة في تحقيق النجاح ذاته مع توتنهام، بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأصبحت وضعية المدرب البالغ من العمر (52) عاماً أكثر تعقيداً عقب خسارة نيوكاسل، التي مثلت الهزيمة الحادية عشرة للفريق في الدوري هذا الموسم.

وأعربت جماهير توتنهام عن استيائها خلال المباراة بإطلاق صافرات الاستهجان وترديد هتافات تطالب بإقالته، كما هتفت باسم المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وسجل توتنهام سبع هزائم على أرضه هذا الموسم في الدوري، مقابل فوزين فقط في 13 مباراة خاضها على ملعبه في المسابقة.