الزمالك يهزم سموحة بهدف ناصر منسى ويعزز موقعه فى وصافة الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:30 صباحاً - فاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري nile، وسجل ناصر منسي هدف القلعة البيضاء في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد31 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر، فى المقابل يقع سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

أحداث مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري

فرض الزمالك ضغطًا هجوميًا مكثفًا على سموحة منذ الدقائق الأولى، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات اللعب وانتزاع المبادرة الهجومية مبكرًا،واعتمد الفريق الأبيض على انطلاقات خوان بيزيرا وشيكو بانزا عبر الأطراف، مستغلًا السرعة والاختراق لخلق مساحات في دفاع الفريق السكندري.

في المقابل، لجأ سموحة إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من تحركات مصدر خطورته حسام أشرف الذي شكل إزعاجًا لدفاع الزمالك بتحركاته خلف الخطوط وسعيه لاستغلال أي تمريرة طولية أو خطأ دفاعي لتحويله إلى فرصة تهديفية.

في الدقيقة 19 سدد خالد الغندور لاعب سموحة كرة قوية نجح المهدى سليمان حارس مرمى الزمالك في إبعادها عن مرماه،وفى الدقيقة 29 أطلق محمد السيد كرة قوية تصدى لها حارس سموحة،وبعدها فشل سيف الجزيري في استكمال المتابعة على الكرة بعد تسديدها خارج مرمى الفريق السكندري.

دفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بـ محمد إسماعيل بدلاً من محمد إبراهيم وعدى الدباغ بدلا من سيف الجزيري وناصر منسي بدلاً من شيكو بانزا لتنشيط الخط الأمامي،للقلعة البيضاء فيما استمر التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء بعد مرور 60 دقيقة من المباراة قبل أن يدخل عبد الله السعيد فى الدقيقة 68 بدلاً من محمد السيد قبل أن يسجل ناصر منسي هدف التقدم للأبيض فى الدقيقة 77 وبعدها دفع معتمد جمال بـ أحمد الخضري بدلاً من خوان بيزيرا فى الدقيقة 85،وفشل سموحة فى تسجيل هدف التعادل حتى انتهى اللقاء بخسارة الفريق السكندري بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك أمام سموحة بالدورى

- حراسة المرمى : مهدي سليمان .

- خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم " إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

- خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

- خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

بدلاء الزمالك أمام سموحة في الدورى

- محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل " فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

- حراسة المرمى : أحمد ميهوب .

- خط الدفاع : عبد الرحمن عامر – محمد دبش - محمد رجب – محمد مصطفى ميدو .

- خط الوسط : عمرو السيسي– خالد الغندور – أحمد فوزي - سمير فكري.

- خط الهجوم : صامويل أمادي – حسام أشرف.

بدلاء سموحة أمام الزمالك في الدورى

- الهاني سليمان وهشام حافظ ويوسف عفيفي ومحمد سعيد مكرونة وسامادوا وعماد فتحي والحبيب أحمد حسن وهشام بلحة وعبده يحيى.

محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

يضم الطاقم التحكيمي المعاون لمحمد معروف كل من أحمد حسام طه كحكم مساعد أول، وخالد حسين كحكم مساعد ثان، بالإضافة إلى أحمد ناجي الذي سيقوم بمهام الحكم الرابع،وعلى صعيد العدالة الرقمية وتكنولوجيا الملاعب، تم تكليف الحكم عبد العزيز السيد بإدارة غرفة تقنية الفيديو "VAR"، على أن يعاونه في مهمته الحكم محمود أبو الرجال.