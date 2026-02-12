حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تتجدد الإثارة في الملاعب الألمانية الليلة حين يصطدم العملاق البافاري بضيفه العنيد لايبزيج في قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات ربع نهائي كأس ألمانيا، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء منتشيًا بتفوقه القاري واعتلاء وصافة ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيسعى لتأكيد هيمنته المحلية ومواصلة المشوار نحو منصات التتويج بلقب الكأس الغائب عن خزائنه.

رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج يلا شوت بلس بجودة عالية قوية hd دون تقطيع مباشر

يخطط لايبزيج لإحداث مفاجأة كبرى والإطاحة بصاحب الأرض والجمهور، فيعتمد على تكتيكه العالي وقدرته على مجاراة الكبار في المواعيد الكبرى، مما يجعلنا أمام سهرة كروية تجمع بين طموح البايرن المتجدد وصلابة لايبزيج المعهودة.

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في ربع نهائي الكأس فقد أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن انطلاق صافرة البداية لهذه المباراة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير 2026، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة:

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل حسب توقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج بث مباشر

سيكون بإمكان عشاق الكرة الألمانية متابعة اللقاء حصريًا عبر شاشة دبي سبورتس -الناقل الرسمي لمباريات كأس ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- حيث تخصص القناة تغطية متميزة عبر تردداتها المختلفة على الأقمار الصناعية لضمان مشاهدة ممتعة بأعلى جودة ممكنة، كما تتوفر خيارات المتابعة الرقمية عبر منصة شاهد VIP للمشتركين.

معلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم

أسندت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث القمة البافارية إلى المعلق الرياضي عامر عبدالله الذي سيرافق الجماهير بصوته المعهود وتفاعله الحماسي مع كل هجمة.

حكم مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في كأس ألمانيا

يقود مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج تحكيميًا الحكم الألماني فيليكس زواير الذي تم اختياره لإدارة هذه المباراة الحساسة نظرًا لخبرته الكبيرة في إدارة مباريات القمة.