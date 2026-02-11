الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهى النادي الأهلي الجدل بشأن موقف لاعبه إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن قرر بشكل رسمي عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية. جاء هذا القرار بعد انتهاء فترة العقوبة التي كانت قد وُقعت عليه مؤخراً، إثر غيابه غير المبرر عن السفر مع بعثة الفريق خلال إحدى الرحلات الخارجية، والتي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

الغندور يكشف مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي حول جاهزية إمام عاشور للمباريات المقبلة

حيث كشف الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك أن الأهلي أبلغ إمام عاشور بانتهاء العقوبة التأديبية بعد نهاية مواجهة الفريق الأخيرة، وطالب اللاعب بالانتظام في التدريبات الجماعية بداية من يوم الجمعة، وذلك استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها مواجهة الجيش الملكي في البطولات القارية. ويأتي ذلك في إطار التزام الجهاز الفني بسياسة الانضباط وضرورة احترام كل لاعب للوائح الداخلية، حفاظاً على حالة الاستقرار والتركيز داخل مجموعة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأحمر حالياً لملاقاة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة الهامة غداً الجمعة في تمام الخامسة مساءً على أرضية ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وتحظى هذه المواجهة بأهمية خاصة بالنسبة لجماهير الفريقين، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على معنوياته المرتفعة، خاصة بعد النجاح الأخير بالتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مما أضفى أجواءً من الحماس والثقة في صفوف اللاعبين والجهاز الفني.

في المقابل، يخوض الإسماعيلي اللقاء وهو في أمس الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين وضعه في جدول الدوري المحلي، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في الفترة الأخيرة. ويسعى الدراويش للاستفادة من الدوافع القوية لديهم واستغلال أي ضغط واقع على لاعبي الأهلي من أجل اقتناص نقاط المباراة ومحاولة استعادة التوازن الغائب عن الفريق منذ انطلاق الموسم.

من جهة أخرى، أبدى الجهاز الفني في الأهلي ارتياحه من اكتمال الصفوف وعودة بعض اللاعبين المؤثرين، وفي مقدمتهم إمام عاشور، حيث يُنتظر أن يمنح من جديد خيارات متنوعة في منطقة وسط الملعب التي شهدت غيابات مهمة خلال الأسابيع الماضية. ويأمل المدرب مارسيل كولر أن تساهم هذه العودة في زيادة الانسجام بين خطوط الفريق، خصوصاً مع توالي المباريات وضغط جدول البطولات المحلية والقارية.

وتنقل قناة “أون سبورت” المواجهة المنتظرة بين الأهلي والإسماعيلي، حيث تسبقها تغطية تحليلية متميزة بمشاركة نخبة من خبراء ونجوم كرة القدم المصرية، الأمر الذي يزيد من تشويق الجماهير لمتابعة أحداث المباراة وتحليلها لحظة بلحظة. ولا تزال المنافسة في الدوري المحلي على أشدها، في ظل تطلع الأهلي إلى الحفاظ على الصدارة واستعادة اللقب المحلي، بينما يتمسك الإسماعيلي بالأمل لمصالحة جماهيره وإعادة أمجاده السابقة.

في النهاية، تعكس قرارات الأهلي حرص الإدارة على ضبط إيقاع غرفة الملابس ومحاسبة أي تقصير بغض النظر عن قوة اللاعب أو درجة نجوميته، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى الحفاظ على روح الفريق، ومواصلة سلسلة الإنجازات على جميع الأصعدة المحلية والإفريقية.