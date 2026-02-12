نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القليوبية يفتتحون مجزر كفر شكر النصف آلي المطوّر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ ​افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر “النصف آلي” بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وتحت اشراف الوزارة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

أول منشأة في مصر وفق الكود العالمي للمجازر وتضم وحدة “بيوجاز” لإنتاج السماد العضوي

كما تم الإشارة، إلى أن المجزر يقع على مساحة 2000 مترًا مربعًا، ويشتمل على خزان مياه ضخم بسعة 1000م3، ومنظومة متكاملة للتأمين والحريق، مما يجعله نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية.

ويصل معدل الذبح للمجزر إلى 20 رأس / ساعة ويتضمن المجزر علي مباني غرف إدارية و خدمات و غرف كهرباء ومحولات ومظلات لاستقبال المواشي وخط للتعليق من الاستانلس من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام بالإضافة إلى صندوق ذبح دوار ووحدة إنتاج الغاز الحيوي وتم تصميم المجزر وفقاً للكود العالمي للمجازر والذي سيتم تطبيقه لاحقاً في مصر بعد العرض علي مجلس النواب .

وتم رفع كفاءة المنشآت بالكامل والأسوار والمبني الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل والخزانات و أنظمة لمقاومة الحريق ، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ويحتوي المجزر علي وحدة بيوجاز لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز يمكن استخدامه مرة أخرى .

تابعنا على | Linkedin | instagram

​ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن تطوير مجزر كفر شكر يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية وتحويلها إلى نقاط ذبح نموذجية متطورة ليحصل المواطنين علي لحوم صحية وآمنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق اقصي استفادة من مخرجات المجزر في العديد من الصناعات المختلفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة قامت بتمويل المشروع بالكامل وتوريد كافة المهمات “الكهروميكانيك” لضمان تشغيله بأعلى كفاءة.

وأوضحت أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تزويد المجزر بوحدة “بيوجاز” ومحطات معالجة لاول مرة في المجازر المصرية والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية بالمحافظات مما يجعله نموذجاً رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية في انتاج الغاز والسماد العضوي .

الانتهاء من تسليم 32 مجزر وجاري الانتهاء من 11 مجزر لتسليمها خلال الشهر الجاري

وأشارت عوض، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 32 مجزر وجاري الانتهاء من 11 مجزر لتسليمها خلال الشهر الجاري وتشغيلهم في بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن وجود تواصل بين الوزارة وعدد من المستثمرين للاستثمار في المجزر الجديد بكفر شكر ، كما تحرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة المطورة علي شركات القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا المجال والمعدات الموجودة والصيانة المستمرة وايجاد قيمة مضافة لجميع المحافظات.

​من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في ضبط منظومة تداول اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن توفير مجازر بنظام “نصف آلي” وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حيواناً في الساعة، يضمن توافر اللحوم بأسعار عادلة وجودة مرتفعة، كما يسهل من عمليات الرقابة التموينية والصحية، ويحمي المستهلك من الذبح خارج السلخانة.

​ومن جهته، قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن المجزر ليس مجرد صرح للذبح، بل هو منظومة متكاملة تدار بالطاقة الشمسية وتعتمد على تدوير المخلفات، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لتوطين مثل هذه المشروعات التنموية التي تخدم المواطن وتوفر فرص عمل للشباب، مع فرض رقابة صارمة بالكاميرات لضمان الانضباط التام داخل وخارج المجزر.

وأضاف عطية، أن المحافظة ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة ليحصل المجزر علي التصاريح اللازمة لتصدير المنتجات الخاصة بالمجزر والحصول علي ختم التصدير لبعض الدول المجاورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القليوبية يفتتحون مجزر كفر شكر النصف آلي المطوّر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.