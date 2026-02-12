سيتي يتخطى فولهام ويلاحق أرسنال

سيتي يتخطى فولهام ويلاحق أرسنالقلّص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط بفوزه الصريح على ضيفه فولهام 3-0 الأربعاء، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية سيتي، أنطوان سيمينيو (ق24)، نيكو أوريلي (ق30) وإيرلينغ هالاند (ق39).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدّر الذي يواجه مضيفه برينتفورد اليوم الخميس ضمن ذات الجولة، في حين تجمّد رصيد فولهام عند 34 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

وعاد أستون فيلا إلى سكة الانتصار بفوزه على ضيفه برايتون بهدف قاتل عبر النيران الصديقة من جاك هينشلوود عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (86).

وبقي رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري في سباق الفوز باللقب خلف أرسنال وسيتي، ليقلص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط ومع وصيفه سيتي إلى 3 نقاط.

وتعادل نوتنغهام فوريست سلبا مع ضيفه ولفرهامبتون متذيل الترتيب الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العشرين الأخير، مقابل 27 لنوتنغهام صاحب المركز السابع عشر.