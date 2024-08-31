سيتي يقهر وست هام بـ"هاتريك" هالاند

سيتي يقهر وست هام بـ"هاتريك" هالاندتغلب مانشستر سيتي على وست هام يونايتد 3-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية السيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند "هاتريك" في الدقائق 10، و30، و83، فيما جاء هدف وست هام الوحيد عن طريق مدافع مانشستر سيتي روبن دياز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، محققا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات في البطولة، فيما توقف رصيد وست هام عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، اكتفى أرسنال بالتعادل مع برايتون بهدف لكلا منهما، في مباراة شهدت طرد لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس في الدقيقة (49).

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة (38)، قبل أن يدرك برايتون التعادل عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة (58)، ليحصد كلا منهما نقطة واحدة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع برايتون في المركزين الثاني والثالث في جدول ترتيب البطولة.

وفي مباراة أخرى، فاز أستون فيلا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

أحرز ثنائية أستون فيلا كلا من أمادو أونانا في الدقيقة (28)، وجون دوران في الدقيقة (63)، في حين سجل هدف ليستر سيتي فاكوندو بونانوتي في الدقيقة (73).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وفي باقي نتائج المباريات، انتصر برينتفورد على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز بورنموث على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وتعادل إبسويتش تاون مع فولهام بهدف لمثله، كما تعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون بالنتيجة نفسها.

وتستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة، حيث يلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع توتنهام، وتختتم بلقاء القمة الذي يجمع مانشستر يونايتد وليفربول.