انت الأن تتابع خبر نايل سات Ad sport.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة بطل كينيا في كأس الكونفيدرالية اليوم مجاناً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختصر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة بطل كينيا اليوم على نايل سات عبر قناة مجانية مفتوحة وحيدة، وهي التي أعلنت بشكل حصري ومباشر نقلها لمواجهة دور ال32 من مسابقة كأس الكونفيدرالية مرحلة الذهاب اليوم السبت، بعد مجموعة من التكهنات حول هوية القناة الناقلة للمواجهة، قبل أن تعلن قناة أبو ظبي الرياضية بشكل رسمي عبر صفحتها أنها ستكون المعنية بالنقل الحصري والمباشر للمواجهة مع تحديد هوية معلق اللقاء، ومن خلال هذا اللقاء سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي الرياضية وتوقيت المواجهة المرتقبة اليوم والتشكيل المتوقع لللأبيض.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم

تأكد بشكل قاطع، موعد مباراة الزمالك والشرطة بكل كينيا اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، ومن المنتظر أن تبدأ المواجهة وسط معنويات مرتفعة لحامل اللقب في بداية جيدة في مباراته الأولى خارج ملعبه، قبل لقاء العودة في القاهرة بعد أسبوعين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد بطل كينيا

وزاد البحث عن ما هي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبطل كينيا في كأس الكونفيدرالية خلال الساعات الماضية؟. حتى جاء الخبر السار، بعدما أعلنت قناة ابو ظبي الرياضية نقل المواجهة بشكل مباشر ومجاني للجماهير المصرية على قناتها Ad sport، في الوقت الذي كشفت فيه عن هوية المعلق، بتعيين بلال علام معلقاُ على المواجهة المرتقبة.

الزمالك والشرطة الكيني نايل سات

ومن المنتظر أن تبدأ جماهير الأبيض ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة فريقها ضد الشرطة الكيني عبر التردد التالي:-

12226 أفقي عرب سات 27500 11526 عمودي نايل سات 27500

تشكيلة الزمالك ضد الشرطة الكيني اليوم