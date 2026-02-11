تحت رعاية السيد الرئيس السيسي.. تنظيم احتفالية تسليم "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية" الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 04:27 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تُنظم مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 15 فبراير 2026، احتفالية تسليم "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية"، وهي الجائزة التي أطلقتها المكتبة بهدف تأكيد رسالتها التنويرية، والإسهام بشكل مباشر في دعم الإبداع والابتكار خاصة في الموضوعات التي تُحقق الرفاهية والسعادة للبشرية.

ويشهد الاحتفالية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جيهان زكي؛ وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد؛ محافظ الإسكندرية، الدكتور مفيد شهاب؛ أستاذ القانون الدولي ورئيس اللجنة العليا لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، الدكتور يسري الجمل؛ وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة تحكيم مشروعات جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، والكاتب الكبير محمد سلماوي؛ عضو مجلس أمناء المكتبة، مارك برايسون، سفير بريطانيا بالقاهرة، عزالدين تاجو سفير الفلبين بالقاهرة، بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين ورؤساء الجامعات وكبار المسئولين والمثقفين والإعلاميين.

وتُمنح الجائزة لشخصية بارزة في العلوم البحتة أو العلوم التطبيقية، أو الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على أن تكون هذه الشخصية قد قدَّمت إسهامًا علميًّا متميزًا لخدمة البشرية، كما يجوز منح الجائزة لمؤسسة تكون قد قدَّمت إسهامًا متميزًا في موضوع الجائزة، وتخصص الجائزة لمجال واحد كلَّ عام

وتحدِّده اللجنة العليا للجائزة، وينال الفائز مبلغ مليون جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير رسمية.

وكان الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية قد أعلن أن الدورة الأولى من الجائزة تم تخصيصها لتطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرفاهية والسعادة للإنسانية، وفُتح باب الترشح في ديسمبر 2024، وتم الإعلان عن القائمة القصيرة في مايو 2025، وشهد شهر أكتوبر لعام 2025 الإعلان عن فوز كل من مناصفة: الأستاذ الدكتور حسن شفيق البريطاني من أصل مصري؛ والذي قام بتطوير مدن ذكية ومستدامة، وابتكار حلول نقل منخفضة الكربون، والمساهمة في إنشاء جامعات ذكية، والسيد جلين باناغواس من الفلبين والذي سخر العلوم لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة المتأثرة بتغير المناخ، كما طور وقود طيران مستدام.