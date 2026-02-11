قبل انتهاء شعبان.. أفضل دعاء شعبان وبلغنا رمضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 04:26 مساءً - يعد شهر شعبان من الأوقات المباركة التي يحرص فيها المسلمون على التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال والدعاء الخالص لاستقبال شهر الصيام بقلوب نقية عامرة بالإيمان، وفي الفقرات التالية نوفر أفضل دعاء شعبان وبلغنا رمضان ومجموعة من الأدعية التي ترددها الألسنة طمعًا في نيل البركة في شعبان والوصول إلى رمضان في أفضل حال.

دعاء شعبان وبلغنا رمضان

اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب وساترة للعيوب وماحية للذنوب وبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال.

ربي إن شوقنا لشهرك الكريم قد زاد فيسر لنا الوصول إليه وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان.

اللهم اجعل شهر شعبان فاتحة خير علينا وعلى أهلينا وانزع من نفوسنا كل ضيق وهم يمنعنا من لذة عبادتك.

يا رب بارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا في هذا الشهر الفضيل واجعلنا ممن يستعدون لرمضان بصدق النية وحسن العمل.

اللهم لا تخرجنا من شعبان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وكتبتنا من السعداء المقبولين.

ربي وفقنا في شعبان لما تحب وترضى واجعلنا من الذاكرين الشاكرين وبلغنا رمضان في طمأنينة وسلام.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لافاقدين ولامفقودين

اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا واجمع شملنا على مائدتك العامرة بالإيمان والود.

يا رب احفظ لنا من نحب ولا ترنا فيهم بأسًا يبكينا وبلغنا وإياهم ليلة القدر ونحن في أمن وأمان.

اللهم لا تفجعنا في عزيز ولا تحرمنا من اجتماعنا في صلاة التراويح وبلغنا الشهر الكريم بصفوف مكتملة وقلوب مجتمعة.

ربي ارزقنا في شعبان تمام العافية واحفظ أحبتنا من كل سوء وبلغنا رمضان ونحن في فرحة لا يشوبها ترح.

اللهم إننا ننتظر رمضان بشوق فاجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة واحفظ لنا آباءنا وأمهاتنا وإخواننا جميعًا.

يا رب اجعل رمضان هذا العام نهاية لأوجاعنا وبداية لأفراحنا وبلغنا إياه لا فاقدين لأحد من أهلنا ولا مفقودين منهم.

اللهم اكتب لنا ولأحبابنا عمرًا مديدًا وعملًا صالحًا يبلغنا جنانك ويجعلنا نجتمع في رمضان على طاعتك ورضاك.

دعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان نحن ومن نحب

ربي بارك في أعمار من نحبهم فيك واجعلنا يدًا واحدة في عمل الخير والتسابق نحو مرضاك في الشهر الفضيل.

اللهم ارزقنا وإياهم قوة في الجسد ونورًا في القلب وسعة في الرزق وبلغنا رمضان في أحسن الظروف.

يا رب لا يأتي رمضان إلا وقد فرجت هموم أحبتي وقضيت ديونهم وكتبت لهم من كل ضيق مخرجًا.

اللهم اجعلنا ومن نحب ممن يصومون رمضان إيمانًا واحتسابًا واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر.

ربي وفقنا لصالح الأعمال في شعبان وبارك لنا في كل خطوة نخطوها نحو رضاك وبلغنا رمضان ونحن في قمة الإيمان.

يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوب أحبتنا وبلغنا شهرك المبارك ونحن نرفل في ثياب الصحة.

اللهم اكتب لنا في شعبان قبولًا وعند بلوغ رمضان عتقًا من النيران نحن ووالدينا ومن نحب يا كريم.

أدعية استقبال رمضان

اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

ربي اجعل رمضاننا هذا عامرًا بذكرك منيرًا بنورك واكتب لنا فيه القبول في القول والعمل.

اللهم اعصمنا فيه من المعاصي والآثام وارزقنا فيه التوفيق لما تحبه وترضى من الطاعات والبر.

يا رب اجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم افتح لنا في رمضان أبواب الجنان وأغلق عنا أبواب النيران ووفقنا فيه لليلة القدر المباركة.

ربي اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين ونبهنا فيه عن نومة الغافلين.

اللهم ارزقنا في هذا الشهر الفضيل الذهن والتنبيه وباعد بيننا وبين السفاهة والتمويه واجعل لنا نصيبًا من كل خير.

يا رب قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم طهر قلوبنا في استقبال هذا الشهر من الرياء والسمعة واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

ربي اجعل رمضان شهرًا تجبر فيه كسرنا وتغفر فيه ذنبنا وتعيد فيه الغائبين وتجيب فيه دعاء السائلين.

أفضل دعاء في شهر شعبان

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين.

ربي إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا علي في الرزق فامحُ بفضلك شقائي وحرماني.

اللهم أثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت.

يا رب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.

اللهم اجعل شهر شعبان شهر خير ومغفرة لنا وللمسلمين أجمعين وارفع عنا الغلاء والوباء والمحن.

ربي ارزقنا في هذا الشهر العمل الصالح الذي يقربنا إليك واجعلنا مستعدين لرمضان أحسن استعداد.

اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى.

اللهم بارك لنا في أوقاتنا في شعبان حتى نستثمرها في طاعتك ونصل لرمضان وقد نلنا من رضوانك أوفر الحظ.

ربي اختم لنا شعبان بعفوك ورضاك واستقبلنا في رمضان بواسع كرمك وعطائك واجعلنا فيه من المقبولين.

متى يستحب الدعاء في شعبان

يستحب الدعاء في كل وقت من أيام شعبان ولكن هناك أوقاتًا يتحرى فيها المؤمن الإجابة بلهفة أكبر، وهي:

وقت السحر في ليالي شعبان يعد من أفضل الأوقات لمناجاة الخالق وطلب المغفرة والبركة قبل قدوم رمضان.

تعد ليلة النصف من شعبان وقتًا مباركًا يحرص الكثيرون على إحيائها بالدعاء والذكر لما ورد في فضلها من أحاديث.

عند الإفطار لمن صام أيامًا من شعبان يكون للدعاء منزلة خاصة حيث لا تُرد دعوة الصائم.

وقت صلاة الفجر والجلوس لذكر الله حتى شروق الشمس من الأوقات التي تتنزل فيها السكينة في هذا الشهر.

يفضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل حيث ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولًا يليق بجلاله فيجيب الداعين.

ما بين الأذان والإقامة في صلواتنا اليومية خلال شعبان وقت عظيم لعرض الحاجات على قاضي الحاجات.

يوم الجمعة في شهر شعبان يحتوي على ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه.

يستحب الدعاء عند هطول المطر في أيام شعبان حيث تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات والبركات.

شهر شعبان هو البوابة الذهبية والمحطة التحضيرية التي تسبق شهر رمضان المبارك، فالمداومة على الدعاء بقلب حاضر ونفس مطمئنة في هذه الأيام تضمن للعبد المسلم شحن طاقته الإيمانية ليستعد إلى الصيام وهو في أفضل حال.