الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بمدينة الإسماعيلية، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من فعاليات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يتطلع كل من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز من موقعه في جدول الترتيب وتدعم حظوظ المنافسة في البطولة.

«الزمالك يكشف تشكيله المرتقب لمواجهة سموحة في الدوري اليوم»

الزمالك يدخل المباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، بهدف الحفاظ على المركز الثاني الذي يحتله حاليا، وبدافع الاقتراب أكثر من المتصدر وتقليص الفارق في النقاط. يدرك الجهاز الفني ولاعبو الزمالك أهمية اللقاء، لاسيما مع احتدام الصراع في مقدمة جدول الترتيب واقتراب المرحلة الحاسمة من الدوري. ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات وتأكيد قوته أمام منافس يقدم مستويات جيدة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك خلال هذه المواجهة على التشكيلة التالية: في حراسة المرمى محمد صبحي، وأمامه رباعي خط الدفاع المكون من محمد إبراهيم، ومحمود حمدي “الونش”، وحسام عبد المجيد، وأحمد الخضري. وفي منطقة الوسط يستعين الفريق بخدمات محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، بينما يقود خط الهجوم كل من خوان بيزيرا، وعدي الدباغ، وناصر منسي. ويأمل الجهاز الفني في أن يظهر اللاعبون بأفضل مستوياتهم وأن يستفيدوا من عاملي التركيز والانسجام لتحقيق التفوق الميداني.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سموحة المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، مما عزز من ثقة اللاعبين وجعلهم في أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك. ويراهن الجهاز الفني للفريق السكندري على الروح العالية التي أظهرها لاعبوه مؤخرًا، وقدرتهم على مجاراة الكبار والخروج بنتيجة مرضية تُحسن من وضعهم في جدول المسابقة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد السويس، حيث ينتظر جمهور الفريقين مواجهة مليئة بالحماس والترقب. ويحتل الزمالك حاليا المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة، بينما يقبع سموحة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مما يُضفي مزيدًا من الأهمية على نتيجة المواجهة.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من متابعي الكرة المصرية، خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفريقين وسعي كل منهما لتعزيز موقعه ضمن الفرق المتقدمة. ويسعى الزمالك إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للاعبيه، في حين يعتمد سموحة على حماس لاعبيه وشغفهم لمواصلة النتائج الإيجابية. يبقى السؤال مفتوحًا حول هوية الفريق الذي سيتمكن من ترجمة طموحاته على أرض الملعب والخروج بنتيجة تدعم آماله في مشوار الدوري هذا الموسم.