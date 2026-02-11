أخبار اليمن : اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة الراعي

اللجنة العامة تعقد اجتماعاً لها برئاسة الراعي
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً - صباح اليوم الأربعاء - برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام الشيخ يحيى علي الراعي، خُصّص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.
وناقش الاجتماع آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، مجدّداً موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض أي محاولات للمساس بالوحدة اليمنية بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسميات يتم الترويج لها حالياً.
وشدَّد على أهمية استيعاب القوى الوطنية خطورة المرحلة الراهنة وضرورة تعزيز التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله.
وعبَّر الاجتماع عن تهاني قيادة المؤتمر الشعبي العام للشعب اليمني ولقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية والقوات المسلحة ولكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
هذا وقد استمعت اللجنة العامة إلى التقرير المقدَّم من هيئة الرقابة التنظيمية حول عضوي اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام يونس هزاع وناجي محيي الدين وما ارتكباه من مخالفات تنظيمية، وأقرت وفقاً للنظام الداخلي فصلهما من عضوية المؤتمر..
كما ناقشت اللجنة العامة عدداً من القضايا واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
