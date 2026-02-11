بادر الآن.. كيف تسجل في دورة الذكاء الاصطناعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 04:26 مساءً - تعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القوة الدافعة للابتكار الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تطلق سلسلة من المبادرات التعليمية التي تهدف إلى بناء جيل من الخبراء والمبدعين في تقنيات المستقبل، وتمثل دورة الذكاء الاصطناعي سدايا فرصة ذهبية للباحثين عن المعرفة العميقة والتدريب العملي المكثف.

دورة الذكاء الاصطناعي سدايا

تهدف سدايا من خلال برامجها إلى رفع مستوى الوعي الرقمي وتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول التقني في المنطقة.

وتشمل الدورات مسارات تخصصية في معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية التي تعد أساس التقنيات الحديثة.

يتم تقديم المحتوى التعليمي من قبل خبراء دوليين ومحليين لضمان نقل المعرفة بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتوفر الدورات بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على المشاريع التطبيقية لترسيخ المفاهيم النظرية في ذهن المتدرب.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج إلى سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل التقني المتسارع.

تتاح الدورات لمستويات مختلفة تبدأ من المبتدئين وصولًا إلى المتخصصين الراغبين في صقل مهاراتهم البرمجية.

دورة الذكاء الاصطناعي اون لاين مجانا

تقدم سدايا عبر منصات الشركاء والمنصات الوطنية دورات مجانية تتيح للجميع فرصة التعلم عن بُعد دون قيود مادية.

تهدف المبادرات المجانية إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين فئات المجتمع المختلفة لتعزيز التحول الرقمي الشامل.

تتضمن هذه الدورات دروسًا مسجلة واختبارات تفاعلية تمكن المتدرب من تقييم مستواه بشكل دوري ومستمر.

يمكن للمشتركين الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر مرونة عالية للموظفين والطلاب.

تشمل المسارات المجانية مقدمات في لغة بايثون والإحصاء والأسس الرياضية التي يبنى عليها الذكاء الاصطناعي.

كما توفر المنصة مراجع إثرائية ومقالات علمية تساعد المتدربين على التوسع في مجالات الاهتمام الخاصة بهم.

تدعم الدورات المجانية اللغة العربية والإنجليزية لتسهيل وصول المعرفة لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين.

التسجيل في دورة الذكاء الاصطناعي سدايا

يتم التسجيل عبر البوابة الرسمية لأكاديمية سدايا أو المنصات التابعة لها خلال فترات التقديم المعلنة. يتطلب التسجيل إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات الأكاديمية والمهنية بدقة لضمان مراجعة الطلب. تخضع بعض الدورات المتقدمة لمعايير اختيار دقيقة تشمل اختبارات قبول تقنية لتقييم مستوى المتقدمين. يجب على المتقدمين متابعة الحسابات الرسمية لسدايا على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد فتح باب التسجيل. يفضل إرفاق السيرة الذاتية المحدثة والشهادات المهنية التي تدعم طلب الانضمام للبرامج التدريبية المكثفة. توفر الهيئة دعمًا فنيًا للمتقدمين للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية القبول ومتطلبات كل مسار تدريبي. تتطلب بعض المسارات تفرغًا تامًا خلال فترة التدريب لضمان تحقيق أقصى استفادة من المنهج العملي. يتم إرسال إشعارات القبول عبر البريد الإلكتروني المسجل، متضمنة كافة تفاصيل الجدول الزمني ومكان التدريب.

مع العلم أنّ التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين وفق الشروط المحددة لكل برنامج تدريبي على حدة بوضوح، ويمثل قبولك في دورات سدايا بداية رحلة مهنية واعدة في أحد أكثر المجالات طلبًا في سوق العمل.

دوره الذكاء الاصطناعي سدايا سماي (Smai)

مبادرة سماي هي أحد البرامج النوعية التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويركز البرنامج على تدريب الطلاب والطالبات في مراحل مبكرة لتأسيس قاعدة قوية من المبدعين الرقميين.

كما تتضمن سماي مسابقات وتحديات برمجية تهدف إلى تحفيز التفكير الابتكاري وإيجاد حلول تقنية ذكية.

يتميز برنامج سماي بأسلوبه التعليمي المشوق الذي يجمع بين المتعة والمعرفة التقنية العميقة والمتطورة.

يحصل المتميزون في البرنامج على مكافآت تشجيعية وفرص للمشاركة في معسكرات تدريبية دولية متقدمة.

سدايا شهادة الذكاء الاصطناعي

تمنح سدايا شهادات معتمدة محليًا ودوليًا للمتدربين الذين يجتازون البرامج التدريبية والاختبارات النهائية بنجاح.

تعد هذه الشهادات دليلًا على امتلاك المتدرب للمهارات اللازمة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تحظى شهادات سدايا بثقة كبيرة لدى أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية.

تفتح الشهادة أبوابًا واسعة للمتخصصين للعمل في مشاريع كبرى مثل نيوم وذا لاين والشركات التقنية.

يتم إصدار الشهادات بشكل رقمي موثق يسهل مشاركته عبر المنصات المهنية مثل لينكد إن بكل سهولة.

تسعى سدايا لاعتماد شهاداتها من قبل منظمات دولية لتكون مرجعًا عالميًا في كفاءة ممارسي الذكاء الاصطناعي.

دورة الذكاء الاصطناعي سدايا والبرامج المرتبطة بها تمثل حجر الزاوية في بناء القدرات البشرية الرقمية للمملكة، حيث إن هذه الجهود لا تهدف فقط للتعليم، بل لصناعة مستقبل تقني يقوده أبناء الوطن بكل ثقة واقتدار.