مدرب أرجنتيني يكشف.. هل عاد ميسي للملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة؟أعلن المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو الليلة الماضية، أن مواطنه ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم عاد إلى الملاعب بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل.

وقال مارتينو في بيان له، قبل بداية الحصة التدريبية: "نعم، إنه بخير.. تدرّب أمس وهو مُدرج في خطط المباراة".

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الـ11 اليوم السبت.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أمريكا في 14 يوليو الماضي عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-صفر.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثمان مرات قياسية عن ثماني مباريات في الدوري الأمريكي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.*وكالات

