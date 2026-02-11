نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK في أولى رحلاتها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:00 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، لتصبح ثالث سفينة تعبر القناة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة الدنماركية «ميرسك».

وأوضح البيان أن السفينة قامت بتداول حاوياتها بمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، ثم التزود بوقود الميثانول الصديق للبيئة، قبل الإبحار ضمن قافلة الشمال في رحلتها المتجهة إلى سلطنة عُمان.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي MAERSK، ويبلغ طولها 350 مترًا، وعرضها 54 مترًا، وغاطسها 14.8 متر، بحمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، لتصبح بذلك أكبر سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي «ميرسك» تعبر القناة منذ عامين.

وتُعد السفينة ASTRID MAERSK ثالث سفينة تابعة للخط الملاحي «ميرسك» تعبر قناة السويس منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة، وذلك بعد عبور السفينة «MAERSK SEBAROK» في ديسمبر الماضي، ثم سفينة الحاويات «MAERSK DENVER» في يناير الماضي، وهو ما يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين الجانبين.

وتأتي هذه الرحلة كأول رحلة تعبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية ME-11، العاملة على طريق التجارة بين الهند والشرق الأوسط والبحر المتوسط، ضمن خدمات التحالف الملاحي Gemini الذي يضم الخط الملاحي Maersk Line وHapag-Lloyd، وذلك عقب إعلان التحالف توجيه مسار هذه الخدمة لعبور قناة السويس في الاتجاهين بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، اعتبارًا من منتصف فبراير الجاري.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان سعيد إمام كبير مرشدين أول، والربان أحمد نصير كبير مرشدين أول، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الفريق أسامة ربيع أن بدء تحويل مسار أولى الخدمات الملاحية التابعة لتحالف «Gemini» يعكس عودة المسار الملاحي إلى الطريق الصحيح، باعتباره المسار الأقصر والأكثر استدامة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشددًا على تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور من قناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت في جني أولى ثمار جهودها لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع العملاء، وتبني سياسات تسويقية مرنة لزيادة معدلات الملاحة بالقناة بشكل تدريجي.

وكشف عن نجاح الحوافز والسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2025 في جذب 784 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 36.6 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 170.4 مليون دولار.

وأضاف أن سفينة ASTRID MAERSK تستفيد من المنشور الملاحي رقم (3/2025) الخاص بسفن الحاويات، والذي ينص على منح تخفيض بنسبة 15% من رسوم عبور القناة لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها الصافية على 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، مشيرًا إلى أن المنشور نجح منذ مايو الماضي وحتى الآن في استعادة 64 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 9.9 مليون طن.

وجدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور 36 سفينة بإجمالي حمولات كلية قدرها 2 مليون طن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK في أولى رحلاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.