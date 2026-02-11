الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بيت لحم، و5 آخرين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية في محافظة نابلس، بينما اعتقلت 3 فلسطينيين من شمال رام الله.

ومن شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية من بلدة عناتا.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.