الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بيت لحم، و5 آخرين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية في محافظة نابلس، بينما اعتقلت 3 فلسطينيين من شمال رام الله.
ومن شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية من بلدة عناتا.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.