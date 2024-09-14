مانشستر يونايتد يضرب ساوثهامبتون بثلاثية

مانشستر يونايتد يضرب ساوثهامبتون بثلاثيةحقق مانشستر يونايتد، الفوز على ساوثهامبتون 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عن طريق المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41 وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

وشهدت المباراة طرد لاعب ساوثهامبتون جاك ستيفنس في الدقيقة 79، في الوقت الذي أهدر زميله كاميرون آرتشر ركلة جزاء في الدقيقة 33.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب بشكل مؤقت لحين استكمال باقي مباريات الجولة الرابعة، فيما استمر ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر /قبل الأخير/ بدون نقاط.

واكتفى مانشستر يونايتد بفوزين فقط في أربع مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، حيث فاز على فولهام في الجولة الأولى ثم خسر أمام برايتون وليفربول في الجولتين الثانية والثالثة ونجح في العودة للانتصارات من خلال الفوز على ساوثهامبتون الذي تلقى الخسارة الرابعة على التوالي، بعد أن خسر أمام نيوكاسل في الجولة الأولى ثم أمام نوتنجهام فورست في الثانية وبرينتفورد في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، ويلعب ساوثهامبتون مع إبسويتش تاون يوم 21 سبتمبر الجاري في الجولة الخامسة من منافسات البطولة .