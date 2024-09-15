انت الأن تتابع خبر تحقيقات تكشف: شبهة جنائية في سقوط اللاعب فهد المولد من شقة في دبي ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور جديد حول حادثة سقوط اللاعب فهد المولد من شرفة منزله في دبي، أفادت صحيفة "المدينة" نقلا عن مصادر مطلعة بأن التحقيقات تشير إلى احتمال وجود شبهة جنائية في الحادث. الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي أسفر عن إصابات خطيرة للاعب، وقد أثار العديد من التساؤلات حول الملابسات المحيطة بالواقعة.

تحقيقات تكشف شبهة جنائية في سقوط اللاعب فهد المولد